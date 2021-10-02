«Не роняй ее больше!» Татьяна Тарасова отчитала блогера Даню Милохина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отчитала блогера Даню Милохина за то, что он допустил падение во время выступления в паре с Евгенией Медведевой на шоу «Ледниковый период».

«Надо все-таки к любой поддержке готовиться. И это не будет плохо. Нужно встать, проверить плечи, хват, скорость и движения. И потом, как говориться, нАчать. Потому что так можно убиться.

Вы мне очень понравились. Вы — живые. Это было очень приятно.

Не роняй ее больше!» - заявил Тарасова в эфире Первого канала.