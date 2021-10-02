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Медведева — о дебюте на шоу «Ледниковый период: «Переживала, потому что у меня небольшой опыт катания в парах»

20:37
Евгения Медедева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медедева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин прокомментировали свое дебютное выступление на шоу Первого канала «Ледниковый период».

— Даня, мы тебя знаем, как веселого парня. Тренировки были такие же веселы? — спросила соведущая программы Алина Загитова.

— Да, такие же веселые, с сарказмом ответил тиктокер.

— Сложностей не было?

— Честно говоря, кажется, не было.

— А какие твои первые впечатления? Каково думать и за себя и за партнера? — обратилась Загитова к Медведевой.

— Даня и за себя совсем неплохо думает. В каких-то моментах я немного переживала, потому что у меня небольшой опыт катания в парах. Но старалась передать свой маленький опыт. Я в Дане уверен, — ответила Евгения.

— Все будет лучше и надежнее. Точка, — добавил Милохин.

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Иван Шитик все материалы автора

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