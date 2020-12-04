Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в беседе с «СЭ» прокомментировала новость о снятии Алены Косторной с московского этапа Кубка России из-за коронавируса.

— Сложно сказать, из-за чего девочки заразились. Люди не могут найти, кто первым принес коронавирус в мир, — сказала Бестемьянова «СЭ». — Конечно, отсутствие лидеров — это удар по всем зрителям, которые хотели увидеть борьбу лидеров.

Наверное, это ударит и по телевизионному рейтингу. Мне интересно посмотреть за Валиевой. Люди, которые включают телевизор, чтобы посмотреть фигурное катание, в любом случае включат, потому что любят вид спорта. А что касается тех, кто жаждет жареного, бог с ними. (Сергей Федоров)

Ранее с этапа снялись Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Анастасия Гулякова.