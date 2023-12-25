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Сегодня, 12:20

Муравьева рассказала, какие эмоции испытывает после сорванных прыжков

Алина Савинова
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Российская фигуристка Софья Муравьева рассказала, что при падении во время прокатов испытывает скорее душевную боль, нежели физическую.

«Я должна была все сделать, это то, над чем я работаю. Когда ты падаешь, это не физическая боль, это внутри. Это не физическая боль, это хуже, больнее. Это то, что происходит с публикой. Я слышу ее выдох, этот звук, это трудно передать словами», — приводит ТАСС слова Муравьевой.

17-летняя фигуристка тренируется в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В этом сезоне Муравьева выиграла четвертый этап «Гран-при России» в Казани, набрав за две программы 228,81 балла. На чемпионате России в Челябинске-2024 она стала второй с 239,40 балла.

Источник: https://tass.ru/sport/19622395
Фигурное катание
Софья Муравьева
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