Мозер отреагировала на смерть своей 20-летней воспитанницы

Нина Мозер, бывший тренер чемпионки мира среди юниорок Екатерины Александровской, прокомментировала смерть фигуристки. По предварительной версии 20-летняя спортсменка покончила с собой.

— Как спортсменка Катя была очень хороша, она очень серьезно готовилась к Олимпийским играм, была работоспособной — настоящая спортсменка, — цитирует РБК Мозер. — Что случилось я не понимаю, я не настолько плотно контактировала с ней, чтобы говорить о ее личности, но спортсменка это была серьезная, деловая, самоуверенная в спортивном плане, все это черты характера спортсмена, нацеленного на результат.