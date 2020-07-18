ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Мозер отреагировала на смерть своей 20-летней воспитанницы

13:09
Нина Мозер. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Нина Мозер. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Нина Мозер, бывший тренер чемпионки мира среди юниорок Екатерины Александровской, прокомментировала смерть фигуристки. По предварительной версии 20-летняя спортсменка покончила с собой.

— Как спортсменка Катя была очень хороша, она очень серьезно готовилась к Олимпийским играм, была работоспособной — настоящая спортсменка, — цитирует РБК Мозер. — Что случилось я не понимаю, я не настолько плотно контактировала с ней, чтобы говорить о ее личности, но спортсменка это была серьезная, деловая, самоуверенная в спортивном плане, все это черты характера спортсмена, нацеленного на результат.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5f12c4479a79473cd018f3ee?ruid=NaN

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир