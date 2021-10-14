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Мозалев занимает второе место после короткой программы на турнире Ice Star

14 октября, 14:45
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Российский фигурист Андрей Мозалев занимает второе место после короткой программы на турнире Ice Star в Минске. За выступление он получил 84,68 балла.

Первое место занимает белорусский фигурист Константин Милюков (88,18). Замкнул тройку его соотечественник Николай Козлов (56,64).

Произвольные программы фигуристы представят 15 октября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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