Российский фигурист Андрей Мозалев занимает второе место после короткой программы на турнире Ice Star в Минске. За выступление он получил 84,68 балла.

Первое место занимает белорусский фигурист Константин Милюков (88,18). Замкнул тройку его соотечественник Николай Козлов (56,64).

Произвольные программы фигуристы представят 15 октября.