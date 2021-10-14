Мозалев занимает второе место после короткой программы на турнире Ice Star
14 октября, 14:45
Российский фигурист Андрей Мозалев занимает второе место после короткой программы на турнире Ice Star в Минске. За выступление он получил 84,68 балла.
Первое место занимает белорусский фигурист Константин Милюков (88,18). Замкнул тройку его соотечественник Николай Козлов (56,64).
Произвольные программы фигуристы представят 15 октября.
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