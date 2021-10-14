Гурейро заявил, что поддержка болельщиков поможет Загорски в выздоровлении

Российский фигурист Джонатан Гурейро прокомментировал болезнь своей партнерши Тиффани Загорски.

Сообщалось, что фигуристка попала в инфекционную больницу.

«К сожалению, Тиффани сейчас находится в инфекционной больнице, и мы очень переживаем за нее, стараемся поддерживать. Надеемся, что любовь и поддержка ее фанатов будут помогать ей позитивной энергетикой в скорейшем выздоровлении», — цитирует Гурейро ТАСС.

Ранее гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что дуэт пропустит турнир по медицинским показаниям.