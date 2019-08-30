Москвина наградили почетной грамотой ОКР за вклад в развитие олимпийского движения

Один из самых знаменитых и уважаемых тренеров в отечественном фигурном катании Игорь Москвин, которому сегодня исполнилось 90 лет, в связи с юбилеем награжден почетной грамотой ОКР за большой вклад в развитие олимпийского движения, сообщается на официальном сайте ФФКР.

Москвин был личным тренером двукратных олимпийских чемпионов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, вице-чемпионов мира и Европы (1968, 1969) Тамары Москвиной и Алексея Мишина, двукратных чемпионов Европы (1993, 1997) и чемпионов мира (1996) Марины Ельцовой/Андрея Бушкова, бронзовых призеров Сараево-1984 Ларисы Селезневой/Олега Макарова.

«Он первый пригласил на тренировку хореографа». Игорю Москвину — 90