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Навка отреагировала на решение ISU о лишении России золотых медалей Олимпиады-2022

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать результаты российской фигуристки Камилы Валиевой в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022.

Первое место вместо россиян заняла команда США, второй стала Япония, сборная России опустилась на третью строчку.

«Я считаю, что наши спортсмены для нашей страны остаются олимпийскими чемпионами, в том числе Камила. Эту медаль у них не отобрать. Ребятам хочу сказать — только вперед, жизнь продолжается. Надеюсь, у нас будет возможность выступить на Олимпиаде в 2026 году и доказать, что мы лучшие», — приводит слова Навки ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Навка
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