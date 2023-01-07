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Сегодня, 17:21

Морозов поведал о разговоре с Тутберидзе после перехода в «Хрустальный»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Владимир Морозов, выступающий в парном катании с Евгенией Тарасовой, рассказал, как он перешел в команду Этери Тутберидзе.

«Когда год назад мы перешли в группу Тутберидзе, у нее уже был этот штаб из трех специалистов — сама Этери Георгиевна, Даниил Глейхенгауз и Сергей Викторович Дудаков. И мы перешли не только вдвоем, с нами пришел и Максим Траньков, с которым мы работали. Этери посчитала, что надо добавить еще пару человек. Получился большой штаб. Разговор был. И определяющий, и объясняющий, и мотивирующий. Когда Этери Георгиевна говорит, там все присутствует», — приводит слова Морозова «КП-Спорт».

Пара Морозов/Тарасова выступают в группе Тутберидзе начиная с прошлого сезона.

Источник: https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/vladimir-morozov-povedal-o-razgovore-s-eteri-tutberidze-posle-perehoda-v-hrustalnyj/
Фигурное катание
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Этери Тутберидзе
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