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Сегодня, 14:54

Итальянский фигурист Грассль готов к работе с Тутберидзе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию итальянец Даниэль Грассль готов сотрудничать с российским тренером Этери Тутберидзе на постоянной основе, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, 20-летний фигурист расстался со своим тренером Лоренцо Магри, после того как занял четвертое место на чемпионате страны, впервые за несколько лет не попав в тройку призеров. Тутберидзе приглашала Грассля в свою группу летом прошлого года. В данный момент стороны близки к началу сотрудничества на постоянной основе, окончательное решение за российским тренером.

Отмечается, что стороны должны заключить соглашение в ближайшее время.

Грассль является четырехкратным чемпионом Италии.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230107/figurist-1843372518.html
Фигурное катание
Даниэль Грассль
Этери Тутберидзе
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