«Момент счастья». Медведева выложила фото в белом купальнике
18:29
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и посол олимпийской сборной России Евгения Медведева выложила новый пост в Instagram.
Спортсменка выложила фотографию, на которой она купается в водоеме.
«Момент счастья», — подписала снимок девушка.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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