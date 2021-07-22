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«Момент счастья». Медведева выложила фото в белом купальнике

18:29
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и посол олимпийской сборной России Евгения Медведева выложила новый пост в Instagram.

Спортсменка выложила фотографию, на которой она купается в водоеме.

«Момент счастья», — подписала снимок девушка.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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