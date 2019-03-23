"Молодец, классный мужик! Достойно представлял свою страну". Тарасова - о Лазукине

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион-2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировали выступление российского фигуриста Андрея Лазукина в произвольной программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

– Для первого старта, такого неожиданного для него, он достойно представлял свою страну, свой Санкт-Петербург и своего тренера – Алексея Николаевича Мишина, – сказала Тарасова в эфире Первого канала. – Не падал, не валялся, боролся. Второй четверной прыгнул просто уникально. Молодец, мужик – классный. Было видно, что он устал, но все доделал, дотерпел – все с выездами, с вращениями.

– Он очень хорошо исполнил первый четверной тулуп, – сказал Ягудин. – Он вытаскивал, боролся. Мужчины нас сегодня не подвели. Я говорил, что мужчинам нужно брать мастер-класс у наших прекрасных девушек. Наверное, послушали, спросили совета, как быть лучшими.

Лазукин получил за свой прокат 164,69 балла – это его лучший результат в сезоне – (248,74 в сумме) и занимает промежуточное второе место.

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