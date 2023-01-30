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Сегодня, 20:52

Мишина рассказала, почему не боится перебоев с инвентарем в связи с санкциями

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, рассказала, почему не опасается перебоев с инвентарем в связи с санкциями.

«Пока нет. Некий запас у нас в этом плане остался. Даже если он начнет заканчиваться, есть мастера, которые знают, как реанимировать старые ботинки. Можно вставить металлические пластины, словом, привести все в порядок. Поэтому проблемы как таковой мы не видим вообще», — приводит слова Мишиной RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1103944-mishina-inventar-postavki-sankcii
Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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