Тренер Зининой рассказал, что фигуристка вернется к тренировкам на этой неделе

Тренер Алексей Василевский рассказал, когда фигуристка Анастасия Зинина, получившая травму на Кубке Первого канала, сможет вернуться к тренировкам.

«Сегодня Настю выписали из больницы, чувствует она себя нормально. Думаю, на этой неделе начнем постепенно втягиваться в тренировочный процесс», — приводит слова Василевского Metaratings.ru.

На Кубке Первого канала, который проходил 21 и 22 января, Зинина упала с тройного лутца и смогла покинуть лед только после помощи медиков, которые вышли на лёд для оказания помощи фигуристке. Позже тренер Зининой Юлия Лавренчук сообщила, что спортсменке удалось избежать перелома.