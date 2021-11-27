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Мишина и Галлямов: «Если все будут делать многооборотные прыжки, то появятся параллельные четверные»

19:40
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Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на вопрос корреспондента «СЭ» о том, каким они видят будущее развитие парного катания.

Галлямов: — Хороший вопрос, который волнует большинство людей, связанных с фигурным катанием. Разрешат ли вновь исполнять многооборотные элементы, подкрутку и выбросы? Хочется после нынешнего сезона их исполнять, вернуть зрелищность парному катанию. После прошлой Олимпиады понизили стоимость всех многооборотных прыжков, чтобы программы были цельными, чтобы был упор не только на элементы. Но большинство парников уже готовы показывать и программу, и чистые многооборотные элементы. Лично я за то, чтобы вернуть их. Посмотрим, какое решение примет ISU.

Мишина: — Добавлю, что думаю, что в ближайшее время парное катание начнет не с четверных прыжков, а с лутца, флипа, каскадов 3-3. Потом, если будет такое, что все будут делать сложнейшие прыжки, то появятся параллельные четверные.

Мишина и Галлямов заняли первое место на «Гран-при России».

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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