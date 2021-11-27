Победный прокат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе «Гран-при» в Сочи. Видео

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на этапе «Гран-при» в России.

Они без ошибок выступили в произвольной программе и получили за нее 153,34 балла. По сумме выступлений они набрали 226, 98 балла.

Пара вышла в финал «Гран-при», который состоится в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.