Победный прокат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе «Гран-при» в Сочи. Видео
19:25
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на этапе «Гран-при» в России.
Они без ошибок выступили в произвольной программе и получили за нее 153,34 балла. По сумме выступлений они набрали 226, 98 балла.
Пара вышла в финал «Гран-при», который состоится в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю