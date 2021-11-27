«Гран-при России»: расписание и результаты второго соревновательного дня

В субботу, 27 ноября, в Сочи продолжится шестой этап серии «Гран-при».

Во второй соревновательный день женщины, мужчины и пары представляют свои произвольные программы, танцоры — произвольные танцы.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Гран-при России, Сочи

Расписание и результаты соревнований

27 ноября, суббота

Мужчины, произвольная программа

Итог

1. Морис Квителашвили (Грузия) — 266,33

2. Михаил Коляда (Россия) — 264,64

3. Кадзуки Томоно (Япония) — 264,19...

6. Евгений Семененко (Россия) — 246,66...

8. Марк Кондратюк (Россия) — 231,88

Танцы на льду, произвольный танец

Итог

1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 211,72

2. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 203,71

3. Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен (Канада) — 191,40...

6. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Россия) — 180,93...

8. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Россия) — 177,51

Пары, произвольная программа

Итог

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 226,98

2. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) — 212,59

3. Ясмина Кадырова / Иван Бальченко (Россия) — 193,58

4. Одри Лу / Миша Митрофанов (США) — 186,16

5. Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада) — 177,72

Женщины, произвольная программа

19.10 Первый канал

Российские участники: Майя Хромых, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.