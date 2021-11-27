«Гран-при России»: расписание и результаты второго соревновательного дня
Во второй соревновательный день женщины, мужчины и пары представляют свои произвольные программы, танцоры — произвольные танцы.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.
Гран-при России, Сочи
Расписание и результаты соревнований
27 ноября, суббота
Мужчины, произвольная программа
Итог
1. Морис Квителашвили (Грузия) — 266,33
2. Михаил Коляда (Россия) — 264,64
3. Кадзуки Томоно (Япония) — 264,19...
6. Евгений Семененко (Россия) — 246,66...
8. Марк Кондратюк (Россия) — 231,88
Танцы на льду, произвольный танец
Итог
1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 211,72
2. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 203,71
3. Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен (Канада) — 191,40...
6. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Россия) — 180,93...
8. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Россия) — 177,51
Пары, произвольная программа
Итог
1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 226,98
2. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) — 212,59
3. Ясмина Кадырова / Иван Бальченко (Россия) — 193,58
4. Одри Лу / Миша Митрофанов (США) — 186,16
5. Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада) — 177,72
Женщины, произвольная программа
19.10 Первый канал
Российские участники: Майя Хромых, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.
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