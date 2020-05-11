Мишин считает, что нужно поднять базовую стоимость тройного акселя. Это коронный элемент Туктамышевой
Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал изменение базовой стоимости некоторых тройных и четверных прыжков в одиночном и парном катании на сезон-2020/2021. Он считает, что необходимо также поднять базовую стоимость тройного акселя. Напомним, что это коронный элемент ученицы Мишина Елизаветы Туктамышевой.
Теперь базовая стоимость четверных риттбергера, флипа и лутца стала 11 баллов. Раньше за риттбергер давали 10,5, а за лутц — 11,5. Стоимость остальных четверных прыжков не изменилась: тулуп — 9,5, сальхов — 9,7, аксель — 12,5.
Стоимость тройного лутца снизилась с 5,9 до 5,3. Базовая стоимость остальных тройных прыжков осталась без изменений: тулуп — 4,2, сальхов — 4,3, риттбергер — 4,9, флип — 5,3, аксель — 8,0.
— Думаю, что еще надо прибавить к тройному акселю более высокий коэффициент, потому что четверной многим спортсменам удается делать легче, чем тройной. В нем тоже есть нюансы, которые усложняют его исполнений, — приводит РБК слова Мишина.
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https://sportrbc.ru/news/5eb978ef9a79477cb354800f?ruid=UET9A16wRFtMuo/EA0qBAg==