Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Мишин рассказал о планах Туктамышевой на Олимпиаду в Пекине

14:17
Теги:

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отметил, что его ученица Елизавета Туктамышева намерена достойно выступить на Олимпиаде в Пекине.

Туктамышева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Стокгольме и примет участие в командном чемпионате мира в Японии.

«У нас есть планы попасть на Олимпиаду и выступить достойно, — цитирует «РИА Новости» Мишина. — Для этого уже сейчас приступаем к тренировкам, созданию программ, подбору музыки и к той рутине, которая необходима для того, чтобы достойно подготовить спортсмена».

Олимпиада в Пекине пройдет в 2022 году.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210405/tuktamysheva-1604279529.html

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...