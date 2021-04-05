Мишин рассказал о планах Туктамышевой на Олимпиаду в Пекине

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отметил, что его ученица Елизавета Туктамышева намерена достойно выступить на Олимпиаде в Пекине.

Туктамышева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Стокгольме и примет участие в командном чемпионате мира в Японии.

«У нас есть планы попасть на Олимпиаду и выступить достойно, — цитирует «РИА Новости» Мишина. — Для этого уже сейчас приступаем к тренировкам, созданию программ, подбору музыки и к той рутине, которая необходима для того, чтобы достойно подготовить спортсмена».

Олимпиада в Пекине пройдет в 2022 году.