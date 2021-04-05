Мишин рассказал о планах Туктамышевой на Олимпиаду в Пекине
14:17
Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отметил, что его ученица Елизавета Туктамышева намерена достойно выступить на Олимпиаде в Пекине.
Туктамышева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Стокгольме и примет участие в командном чемпионате мира в Японии.
«У нас есть планы попасть на Олимпиаду и выступить достойно, — цитирует «РИА Новости» Мишина. — Для этого уже сейчас приступаем к тренировкам, созданию программ, подбору музыки и к той рутине, которая необходима для того, чтобы достойно подготовить спортсмена».
Олимпиада в Пекине пройдет в 2022 году.
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