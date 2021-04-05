Усачева: «Кто-то на выходе Валиевой даже кричал: «Упади». Это просто ужасно»

Бронзовый призер финала Кубка России-2020/2021 Дарья Усачева высказала свое мнение о поведении фанатов фигурного катания.

«Я как ни посмотрю — уже какие-то войны начинаются в соцсетях. Меня это удивляет — неужели такое может быть?

К интернет-войнам готова, — цитирует Усачеву RT. — В этом году уже много чего нового услышала, как о себе, так и о других. В «Мегаспорте» неслось с трибун. Когда в тишине катишь перед началом выступления, все слышно. На втором этапе Кубка России, московском, услышала: «Судьи, судите честно». Кто-то на выходе Камилы [Валиевой] даже кричал: «Упади». Это уже слишком, нельзя так.

Не надо никому желать плохого. Считаю, бумеранг в жизни есть, так что все это потом вернуться может. Пусть побеждает сильнейший и демонстрирует, на что способен. А желать падений — это просто ужасно. Все равно от вашего крика никто не упадет".