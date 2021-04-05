Коляда: «Выступление на чемпионате мира могло быть еще лучше»

Российский фигурист Михаил Коляда отметил, что ему приятно осознавать, что он еще может прибавить в мастерстве. По его словам, на чемпионате мира в Швеции он мог выступить удачнее.

«Можно ли и дальше прогрессировать? Конечно, можно. Всегда можно расти и всегда есть, над чем работать. Это приятно. Осознавать это приятно. Выступление на чемпионате мира могло быть еще лучше», — цитирует Коляду «РИА Новости».

Коляда примет участие в командном чемпионате мира в Японии в апреле. На чемпионате мира в Стокгольме россиянин занял 5-е место.