Мишин: «Плющенко? Имена Бога и Жени всуе упоминать не стану»

Тренер Михаила Коляды и Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин отказался сравнивать себя с Евгением Плющенко.

— Коляда выиграл третий турнир подряд в сезоне.

— Когда Миша пришел ко мне, мы с ним поговорили и я сформулировал: «Миша, ты мой двухлетний проект». Меня критикуют за то, что очень осторожно иду по пути, но хочу сказать, что он только начался. Когда я был молодым тренером, мой девиз был «Скорей! Скорей! Скорей!»

— Плющенко не напоминает вам себя в молодости?

— Будем считать, что я этого вопроса не слышал. Имена Бога и Жени всуе упоминать не стану. И сейчас мы вообще говорим о Мише. Я чувствую на себе большую ответственность. Говорят, что синица в клетке лучше, чем журавль в небе. Но замечательный журавлик залетел в нашу клетку. Именно поэтому надо бережно к нему отнестись, — цитируют Мишина «РИА Новости».

Ранее Коляда и Туктамышева одержали победу на «Гран-при» в Москве.