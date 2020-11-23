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Мишин: «Плющенко? Имена Бога и Жени всуе упоминать не стану»

19:13
Евгений Плющенко. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер Михаила Коляды и Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин отказался сравнивать себя с Евгением Плющенко.

— Коляда выиграл третий турнир подряд в сезоне.

— Когда Миша пришел ко мне, мы с ним поговорили и я сформулировал: «Миша, ты мой двухлетний проект». Меня критикуют за то, что очень осторожно иду по пути, но хочу сказать, что он только начался. Когда я был молодым тренером, мой девиз был «Скорей! Скорей! Скорей!»

— Плющенко не напоминает вам себя в молодости?

— Будем считать, что я этого вопроса не слышал. Имена Бога и Жени всуе упоминать не стану. И сейчас мы вообще говорим о Мише. Я чувствую на себе большую ответственность. Говорят, что синица в клетке лучше, чем журавль в небе. Но замечательный журавлик залетел в нашу клетку. Именно поэтому надо бережно к нему отнестись, — цитируют Мишина «РИА Новости».

Ранее Коляда и Туктамышева одержали победу на «Гран-при» в Москве.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201123/mishin-1585952566.html

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