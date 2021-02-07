Загитова выступит в «Ледниковом периоде» как участница
22:10
Олимпийская чемпионка Алина Загитова анонсировала свое выступление на юбилее заслуженного тренера России Алексея Мишина и в шоу «Ледниковый период».
«Буду выступать на юбилее Алексея Николаевича Мишина, -сказала Загитова. — Потом — в шоу «Ледниковый период» в роли спортсмена».
Алексею Мишину исполняется 80 лет 8 марта 2021 года. Ранее Загитова была ведущей «Ледникового периода».
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