Загитова выступит в «Ледниковом периоде» как участница

Олимпийская чемпионка Алина Загитова анонсировала свое выступление на юбилее заслуженного тренера России Алексея Мишина и в шоу «Ледниковый период».

«Буду выступать на юбилее Алексея Николаевича Мишина, -сказала Загитова. — Потом — в шоу «Ледниковый период» в роли спортсмена».

Алексею Мишину исполняется 80 лет 8 марта 2021 года. Ранее Загитова была ведущей «Ледникового периода».