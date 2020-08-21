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Медведева выступит на двух первых этапах Кубка России, Загитова не заявлена

18:42
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото AFP
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото AFP
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Официальный сайт ФФККР назвал список фигуристок сборной России по этапам Кубка страны. В их число не вошла олимпийская чемпионка Алина Загитова. По словам гендиректора федерации Александра Когана, 18-летняя спортсменка примет решение после контрольных прокатов сборной России.

Алина Загитова.Не заявленная на Кубок России Загитова выступит в контрольных прокатах

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова выступит на первом этапе, который пройдет с 18 по 22 сентября в Сызрани, а также на третьем этапе в Сочи, с 23 по 27 октября.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова заявлена на второй (Москва, 10-13 октября) и четвертый этап (Казань, 8-12 ноября).

Чемпионка Европы Алена Косторная примет участие в четвертом и пятом (Москва, 5-8 декабря) этапе.

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выступит в первом и втором этапе.

В чемпионате России-2021 примут участие только фигуристки, которые выступят в двух этапах Кубка страны в 2020 году.

Дополнительная информация:

https://www.fsrussia.ru/novosti-federatsii/5081-utverzhdeno-raspredelenie-chlenov-sbornoj-komandy-po-etapam-kubka-rossii-2020-g.html

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