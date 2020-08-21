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Не заявленная на Кубок России Загитова выступит в контрольных прокатах

19:06
Алина Загитова. Фото Reuters
Алина Загитова. Фото Reuters

Гендиректор ФФККР Александр Коган заявил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова примет решение об участии в Кубке России после контрольных прокатов сборной России. В пятницу был опубликован список участниц сборной России в этапах Кубка страны, Загитова не была заявлена ни на один этап.

Евгения Медведева и&nbsp;Алина Загитова.Медведева выступит на двух первых этапах Кубка России, Загитова не заявлена

— Алина Загитова будет определяться с тем, будет ли она выступать на этапах Кубка России после контрольных прокатов. В прокатах она будет участвовать, — цитирует «РИА Новости» Когана.

Контрольные прокаты сборной пройдут 12-13 сентября в московском «Мегаспорте».

Недавно Загитова поступила на журфак РАНХиГС, где будет обучаться на направлении «Продюсирование и культурная политика». В официальных стартах она не выступала с 7 декабря 2019 года, когда заняла шестое место в финале «Гран-при» в Турине.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200821/zagitova-1576109340.html

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