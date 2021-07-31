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Медведева выполнила параллельный тройной сальхов с известным тиктокером

08:38

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выполнила параллельный тройной сальхов с известным тиктокером Артемом Федорченко. Ролик опубликован в Instagram фигуристки. Сальхов — любимый прыжок Медведевой.

Медведева приняла участие в контрольных прокатах сборной в минувшем сезоне, но после не выступала на соревнованиях из-за травмы спины. 14 мая стало известно, что 21-летняя спортсменка не попала в состав сборной России на сезон-2021/2022.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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