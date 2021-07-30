Тарасова и Морозов выступят на турнире в США

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят на международном турнире Cranberry Open в США, сообщает ТАСС.

Соревнования пройдут в Бостоне (штат Массачусетс) с 10 по 15 августа.

Тарасова и Морозов стали серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в парном катании, дважды — серебряными призерами чемпионатов мира, а также дважды побеждали на чемпионатах Европы.