Тарасова и Морозов выступят на турнире в США
20:04
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят на международном турнире Cranberry Open в США, сообщает ТАСС.
Соревнования пройдут в Бостоне (штат Массачусетс) с 10 по 15 августа.
Тарасова и Морозов стали серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в парном катании, дважды — серебряными призерами чемпионатов мира, а также дважды побеждали на чемпионатах Европы.
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