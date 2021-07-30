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Тарасова и Морозов выступят на турнире в США

20:04
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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят на международном турнире Cranberry Open в США, сообщает ТАСС.

Соревнования пройдут в Бостоне (штат Массачусетс) с 10 по 15 августа.

Тарасова и Морозов стали серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в парном катании, дважды — серебряными призерами чемпионатов мира, а также дважды побеждали на чемпионатах Европы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12029059

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Иван Шитик все материалы автора

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