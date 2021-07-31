Трехкратный чемпион России Михаил Коляда исполнил новую короткую программу. Она поставлена под музыку из балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Хореографом-постановщиком к программе был Илья Авербух.

В сезоне-2020/2021 Коляда стал чемпионом России, выиграл командный чемпионат мира и занял пятое место на чемпионате мира. В предстоящем сезоне 26-летний спортсмен в произвольной программе будет выступать под музыку из фильма «Список Шиндлера».