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Коляда исполнил новую короткую программу

09:13

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда исполнил новую короткую программу. Она поставлена под музыку из балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Хореографом-постановщиком к программе был Илья Авербух.

В сезоне-2020/2021 Коляда стал чемпионом России, выиграл командный чемпионат мира и занял пятое место на чемпионате мира. В предстоящем сезоне 26-летний спортсмен в произвольной программе будет выступать под музыку из фильма «Список Шиндлера».

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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