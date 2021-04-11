Медведева выложила милое фото в мини-юбке на стуле в виде слоника

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева выложила фотографию в Instagram в новом образе.

Фигуристка сидит на миниатюрном стуле в виде слоника, одетая в бирюзового цвета жакет, темную мини-юбку, черную шляпку и удлиненные кожаные ботфорты.

«Слонопотам», - подписала фото Медведева.