Медведева выложила милое фото в мини-юбке на стуле в виде слоника
20:48
Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева выложила фотографию в Instagram в новом образе.
Фигуристка сидит на миниатюрном стуле в виде слоника, одетая в бирюзового цвета жакет, темную мини-юбку, черную шляпку и удлиненные кожаные ботфорты.
«Слонопотам», - подписала фото Медведева.
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