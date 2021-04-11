Плющенко опубликовал милое видео с сыном Арсением

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил видео в Instagram с сыном Арсением и собакой Фифой.

«Они практически договорились. И он послал ей воздушный поцелуй!» — подписал пост Плющенко.

Арсений — младший сын Плющенко и Рудковской, родившийся 25 сентября 2020 года. Известно, что знаменитой паре пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери.