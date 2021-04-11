Навка считает, что ее дочь несправедливо лишили медали первенства МО по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что судьи несправедливо лишили пьедестала ее 6-летнюю дочь Надежду на первенстве Московской области по фигурному катанию.

«Сегодня прошло первенство Московской области по фигурному, где в своем разряде Надя заняла 6-е место. Произошла техническая ошибка камеры, и судьи не увидели, как она докрутила элемент. В итоге нам сняли баллы за технику и вот такой результат…

Многие пишут, что, конечно же, при таких маме и папе только первые места, но вот вам яркий пример другого. Даже с учетом того, что это все выяснили, нам принесли извинения, но результаты не пересматривают. Если бы не эта досадная техническая ошибка, то мы точно были бы на пьедестале. Но, к сожалению, такая участь у спортсменов (в моем детстве тоже такое было).

Никто не застрахован от ошибок, как своих, так и судейских, но это не повод опускать руки, даже наоборот скорее стимул для дальнейшего развития! Мы не топаем ножками, не кричим и не обижаемся, мы становимся сильнее, профессиональнее и стремимся к еще лучшему результату!» – написала Навка в Instagram.

Татьяна Навка – олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым и двукратная чемпионка мира 2004 и 2005 года.