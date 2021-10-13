«Они стали королем и королевой преступного Готэм-Сити». Медведева выложила фото себя и Милохина в образах Джокера и Харли Квинн
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в Instagram фото со съемок новой серии шоу «Ледниковый период». На снимке она и тиктокер Даня Милохин предстали в образах Джокера и Харли Квинн из фильма «Отряд самоубийц» 2016 года.
«Они стали королем и королевой преступного Готэм-Сити. И не дай Бог обидеть королеву...» — подписала совместное фото Медведева.
«Они идеальны!» — прокомментировал пост Милохин.
«Они на взрыв не оборачиваются», — ответила Медведева.
За выступление в новых образах в «Ледниковом периоде» Медведева и Милохин получили очень высокую оценку и переместились в число фаворитов проекта.
Напомним, места в жюри занимают Татьяна Тарасова, Максим Траньков и Татьяна Навка. Еще двое участников будут меняться на протяжении всего сезона. Ведут шоу Алина Загитова и Алексей Ягудин.
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