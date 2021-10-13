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«Они стали королем и королевой преступного Готэм-Сити». Медведева выложила фото себя и Милохина в образах Джокера и Харли Квинн

13 октября, 14:59
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в Instagram фото со съемок новой серии шоу «Ледниковый период». На снимке она и тиктокер Даня Милохин предстали в образах Джокера и Харли Квинн из фильма «Отряд самоубийц» 2016 года.

Евгения Медведева и&nbsp;Даня Милохин. Медведеву и Милохина похвалила Загитова и признала Тарасова. Но с «Ледниковым периодом» пока что-то не так

«Они стали королем и королевой преступного Готэм-Сити. И не дай Бог обидеть королеву...» — подписала совместное фото Медведева.

«Они идеальны!» — прокомментировал пост Милохин.

«Они на взрыв не оборачиваются», — ответила Медведева.

За выступление в новых образах в «Ледниковом периоде» Медведева и Милохин получили очень высокую оценку и переместились в число фаворитов проекта.

Напомним, места в жюри занимают Татьяна Тарасова, Максим Траньков и Татьяна Навка. Еще двое участников будут меняться на протяжении всего сезона. Ведут шоу Алина Загитова и Алексей Ягудин.

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Роман Шишов все материалы автора
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