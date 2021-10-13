Медведеву и Милохина похвалила Загитова и признала Тарасова. Но с «Ледниковым периодом» пока что-то не так

Претенденты на пару года тащат шоу, но не дотаскивают.

«Ледниковый период» зашел на третью неделю. В молодости, когда я сам смотрел этот проект по телевизору, он действительно казался каким-то не совсем спортивным, тягомотным, немолодежным. И негатива в его отношении не становится меньше.

Но пара Медведева/Милохин — настоящая находка для Ильи Авербуха и Первого канала. В третьем выпуске они вышли из своих раздевалок с размалеванными лицами — сначала никого из них было не узнать. Просто это были образы Джокера и его возлюбленной Харли Квинн. Ребята снова зажгли и получили очень высокую оценку (сами увидите какую) и переместились в число фаворитов проекта — из того подвала, в который пару вогнало падение на первой неделе. Согласитесь, огненная будет развязка, если Медведева станет победительницей проекта, да еще получит награду, например, из рук Загитовой.

Хотя Милохин, например, в коридорах арены рассказывал, что ему неважно, насколько долго он продержится. Выгонят — значит, выгонят. Оставят — будет дольше получать удовольствие. За оценками, короче, в этой паре не гонятся.

Шепот Милохина не прошел даром

Правда, на этот раз с прессой вместе поговорить у Жени и Дани не получилось. Партнер вроде как спешил еще на одно мероприятие, а партнерша... ну, не стала. Журналисты ждали у раздевалок, где неделю назад произошел знаменитый губной перформанс Милохина про отношения Загитовой и Медведевой. Есть большое подозрение, что он стал не последней причиной молчания в этот раз.

Хотя именно интервью подобного рода и делают шоу интересным и кликабельным. В конце концов, сейчас идет не борьба за олимпийскую путевку, а телепроект, задача которого — собирать просмотры и популяризировать фигурное катание. Непосредственный Милохин, шутящий на тему любви с Медведевой и провоцирующий шипперинг (картинку романтических отношений), нестандартные интервью — все это дает нужный эффект. Иногда ради этого стоит пожертвовать привычной камерной атмосферой фигурной тусовки.

Причем сухие цифры показывают, что сюжетные повороты и конфликты проекту нужны. В прошлом сезоне на фоне дебюта Загитовой рейтинг первой недели составлял 3,3 процента, второй — 3,5% (по данным Mediascope). В этот раз рейтинги заметно ниже — 2,5 и 2,7 процента. Пока Милохин с Медведевой привлекли не всю телеаудиторию, хотя рвут Youtube. Нужно что-то еще.

Евгения Медведева, Даня Милохин и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина + Женя = дружба

Загитова в этот раз была очень крута. Разговаривала с парой как с закадычными друзьями и вытащила из Дани информацию, что они учат параллельный прыжок.

— Ты совсем другая, — начала с впечатлений Загитова (а она уж точно видела Медведеву в самых разных образах!). — Комфортно?

— С Даней — комфортно. (Смеется.) Мы почти сразу решили, что будем катать этот номер. У нас был только один вариант другой программы, но потом мы все-таки решили, что берем эту.

— Вы не ошиблись! — ответила Алина. Помирились они там, что ли?

Милохин добавил, что в паре обсуждают параллельный прыжок, Загитова уточнила, не тренируют ли его уже.

— Да, тренирую, — после паузы раскрыл карты Милохин.

Тарасова, которая недавно еще грозила убить тиктокера, теперь поливала его елеем:

— Когда мы бы еще могли увидеть Женю такой? Ну просто никогда. И это очень здорово, что она с этим парнем чудесным, товарищем Даней, превращается в совсем другую. Мы вас любим! Давайте так же безбашенно и дальше! — сказала заслуженный тренер.

Что еще было интересного? Никита Пресняков завершил выступление ценой крови, и к нему после проката подозвали врача. Снова много шутил и прыгал на столе Алексей Ягудин. Сейчас у него очередной сеанс общения с подписчиками в Instagram, и уже не обошлось без троллинга Евгения Плющенко. У Алексея спросили: «Что сосут чемпионы?», на что он ответил, что не знает, потому что не сосал. Реакции Евгения Викторовича не хватает. Как и вообще его трештока, которым был наполнен прошлый сезон. Сейчас у нас Олимпиада на носу, а не происходит ни-че-го. И это признают сами знаменитости, которые ходят по коридорам ангара.

Условия спартанские, некоторые пары остаются после выступления до ночи ставить программы. Но в отличие от других, более экстремальных проектов, здесь звезды уже сдружились и шутят. Дает интервью Александр Энберт, а его партнерша Агата Муцениеце отговаривает журналиста: «Да он все врет!» А кроме великого воссоединения Загитовой и Медведевой вчера произошло еще одно — возлюбленная Авербуха Елизавета Арзамасова и Дарья Мельникова долго вчера обнимались и общались.

Если вы заметили, даже телекомментарий фигурного катания на Первом стал гораздо приглаженнее. Ставка на позитив. Может, как раз из-за такого подхода рейтинги падают?