«Это разорвет все!» Медведева и Милохин анонсировали свой новый номер

Фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин в интервью Алине Загитовой рассказали о своих ощущениях от проката в третьем выпуске телешоу «Ледниковый период».

— Даня, ожидал ли ты таких результатов от проката?

— Честно, об оценках не думал. Больше думаю о видео, которое выйдет на YouTube. Как отреагируют на этот танец в интернете. Я думаю, это разорвет все.

— У вас был очень драйвовый танец. Женя, ты вообще другая в этом наряде, в этом образе. Как тебе было в нем кататься?

— С Даней мне комфортно (смеется). Мы почти сразу выбрали эту музыку. У нас был только один вариант другой программы, но потом мы все-таки решили, что берем эту.

— Вы не ошиблись! — заключила Загитова.

Первое выступление Медведевой/Милохина собрало 1,2 миллиона просмотров на YouTube. За весь прошлый сезон лишь пять выступлений Ольги Кузьминой и Александра Энберта имели более высокие показатели.