Медведева заявила, что ее пока не интересует тренерская карьера

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что ее пока не интересует тренерская карьера.

«У меня действительно пока нет большого желания тренировать, потому что есть другие направления для развития. Пока тренерская карьера не особо интересует, но пообщаться с детишками и вспомнить себя в их возрасте, как сама выступала, было интересно — они, маленькие, прикольные, подбегали обниматься. Очень живое общение. Надеюсь, им понравилось», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Медведевой 23 года, в 2018 году на Олимпийских играх в Пхенчхане она завоевала серебряные медали в личных соревнованиях и в командном турнире. Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). Также на ее счету бронза чемпионата мира (2019) и серебро чемпионата Европы (2018).