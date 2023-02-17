Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:32

Медведева заявила, что ее пока не интересует тренерская карьера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что ее пока не интересует тренерская карьера.

«У меня действительно пока нет большого желания тренировать, потому что есть другие направления для развития. Пока тренерская карьера не особо интересует, но пообщаться с детишками и вспомнить себя в их возрасте, как сама выступала, было интересно — они, маленькие, прикольные, подбегали обниматься. Очень живое общение. Надеюсь, им понравилось», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Медведевой 23 года, в 2018 году на Олимпийских играх в Пхенчхане она завоевала серебряные медали в личных соревнованиях и в командном турнире. Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). Также на ее счету бронза чемпионата мира (2019) и серебро чемпионата Европы (2018).

Источник: https://tass.ru/sport/17073195
Фигурное катание
Евгения Медведева
0
Читайте также
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Посольство РФ оценило позицию Вашингтона относительно ударов по Крыму
Кулеба заявил об отсутствии договоренностей по истребителям для Киева
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области
Рябков выразил уверенность в ответственности США за диверсию на СП
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведева считает, что Валиева может успешно выступать еще не один сезон

Плющенко пожелал Костомарову скорейшего выздоровления
Новости
RSS RSS
Все новости