Стали известны пары участников нового сезона «Ледникового периода»

Появился список пар участников нового сезона спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период».

Проект транслируется на «Первом канале» с 2007 года. В сентябре было объявлено, что впервые участие в программе смогут принять обычные зрители.

Как сообщает Sport24, пары «Ледникового периода» в сезоне-2024/25 сформированы следующим образом:

Юлия Семина (актриса) — Максим Маринин

Дина Аверина (гимнастка) — Дмитрий Соловьев

Лиза Туктамышева — Артур Сопельник (актер)

Татьяна Волосожар — Максим Крестин

Азиза Минекаева (актриса) — Максим Ковтун

Виктория Синицина — Кирилл Чернышенко (актер)

Аделина Сотникова — Григорий Сперанский (актер)

Кристина Сухобрусова — Максим Шабалин

Татьяна Тотьмянина — Саша Т-Killah (певец)

Валя Карнавал (певица, блогер) — Никита Кацалапов

Арина Аверина (гимнастка) — Владимир Морозов

Ангелина Стречина (актриса) — Александр Энберт

Евгения Тарасова — Олег Андреев (актер)

Наталья Саблина — Алексей Ягудин

В понедельник, 28 октября, проходят первые съемки проекта.

В 2023 году девятый сезон шоу прошел под слоганом «Снова вместе». Первое место досталось Елизавете Арзамасовой и Никите Кацалапову.