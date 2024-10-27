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Сегодня, 19:10

Лакерник не исключил появление в фигурном катании пятерных прыжков

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал о пятерных прыжках в фигурном катании.

— Я никогда не верил, что можно прыгнуть четверной аксель. Те попытки, которые я видел у Ханю, у Дмитриева, — они были бесперспективными. Теперь Малинин его делает. Оказывается, это стало возможным и реальным. Можно ли сделать пятерной прыжок? Подозреваю, что можно. Не зря же ISU ввел его в шкалу сложностей, пока на всякий случай. Думаю, я на своей жизни пятерные прыжки увижу.

19 июля ISU опубликовал обновленный документ с базовой стоимостью всех элементов в одиночном и парном катании. Каждый вид пятерного прыжка, кроме пятерного акселя, получил базовую стоимость 14 баллов. Ранее пятерные прыжки не имели базовой стоимости.

В&nbsp;фигурном катании разрешили пятерные прыжки. В фигурном катании мини-революция: разрешили пятерные прыжки! Но оценили их смешно
Фигурное катание
Александр Лакерник
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