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Сегодня, 14:10

Акатьева и Муравьева вошли в предварительный список участников третьего этапа «Гран-при»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список спортсменов, которые примут участие в 3-м этапе «Гран-при России».

Соревнования пройдут с 8 по 11 ноября в Красноярске. В спортивных парах выступят бронзовые призеры Олимпийских игр, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Илья Строганов и Николай Угожаев.

Женщины: Софья Акатьева, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Мария Агаева, Арина Видинеева, Елизавета Куликова, Виктория Нестерова, Валерия Овчинникова, Ксения Фадеква, Анна Фролова, Софья Чаплыгина и Елена Черникова.

Пары: Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Анета Коцюбинская/Глеб Чернышев, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Ольга Федорова/Павел Драко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

18-летняя Муравьева является серебряным призером чемпионата России-2024, 17-летняя Акатьева — победитель национального первенства-2023.

Александра Бойкова и&nbsp;Дмитрий Козловский. Этап «Гран-при» в Казани с трудом собирает состав участников. В нашем фигурном катании кризис?

Источник: ФФККР
Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Софья Акатьева
Софья Муравьева
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