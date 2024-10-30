Фигурист Кацалапов заявил, что рад участвовать в «Ледниковом периоде» в паре с Валей Карнавал

Фигурист Никита Кацалапов прокомментировал свое участие в шоу «Ледниковый период».

Пары участников нового сезона шоу стали известны 28 октября. 33-летний Кацалапов, ставший одним из победителей в 2023 году, в этот раз выступает в паре с певицей и блогером Валей Карнавал.

«Я очень рад, не знал, умеет ли она кататься, но с удовольствием хотел кататься с Валей, с большим желанием, потому что она популярная, молодая, активная, она в индустрии музыки также. Очень важно, что в фигурном катании человек слышит музыку, значит, он творческий человек. Первая наша тренировка длилась минут 10-15, мы буквально попробовали пару движений, я попробовал поднять Валю в поддержку. Илья Авербух смотрел на нас со стороны и сказал, что хорошо смотримся, надо пробовать», — цитирует Кацалапова ТАСС.