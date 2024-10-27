Тарасова: «Кондратюк мог бы высоко подняться на пьедестале на международных соревнованиях»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Марк Кондратюк мог бы высоко подняться на пьедестале на международных соревнованиях.

В воскресенье Кондратюк выиграл этап «Гран-при России» в Магнитогорске, где исполнил пять четверных прыжков и два тройных акселя в секвенции.

«Откуда столько мотивации у мужчин? Хотят нового, хотят выйти после незаслуженной нашей дисквалификации и победить всех, хотят совершенствоваться, и у них это получается. Марк на международных соревнованиях может высоко подняться, будет так кататься — высоко поднимется. Мы должны развиваться и быть лучше всех, пока я вижу, что мы лучше всех», — цитирует Тарасову ТАСС.