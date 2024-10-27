Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 18:56

Степанова и Букин одержали победу на первом этапе «Гран-при России»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали победителями первого этапа «Гран-при России» в Магнитогорске.

По сумме двух программ спортсмены набрали 207,40 балла.

Второй результат на турнире показала пара Ирина Хавронина и Девид Нарижный (204,46 балла). Третье место заняли Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (193,64).

Следующий этап «Гран-при России» пройдет в Казани 1-4 ноября. На турнире будут представлены одиночное и парное катание.

«Гран-при России». 1-й этап. Магнитогорск

Танцы на льду. Итоговое положение

1. Александра Степанова и Иван Букин (Москва) — 207,40 балла

2. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Московская область) — 204,46

3. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (Москва) — 193,64

Фигурное катание
Читайте также
«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ
Анкалаев победил Ракича на UFC 308 единогласным решением судей
Санду назвала причину введения санкций против России
Канадец привез буллит в овертайме, а спустя две минуты добил чемпиона. Что произошло в матче «Авангард» - «Металлург»
Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский умер после ДТП в Севастополе
Заместителя британского посла в России госпитализировали в Москве
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фигурист Семененко рассказал о болезни перед турниром в Магнитогорске

Лакерник: «География фигурного катания в России растет»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости