Щербакова назвала интересным опыт в качестве члена жюри в проекте «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от съемок в проекте «Народный ледниковый период». В первые два съемочных дня шоу фигуристка входила жюри вместе с Татьяной Тарасовой, Максимом Траньковым, Татьяной Навкой, Романом Костомаровым.

«В первый день было довольно непривычно, особенно первые пару номеров, но потом, мне кажется, я быстро освоилась. Сейчас мне очень нравится, все равно могу сказать, что меня часто перевешивает больше в положительную сторону, потому что я всех ребят знаю, знаю, какую огромную работу проделывают и люди из народной команды, — приводит ТАСС слова Щербаковой. — Абсолютно точно могу сказать, что это очень интересный опыт».

20-летняя Щербакова — чемпионка Олимпийских игр в Пекине 2022 года, мира (2021) и Европы (2022).