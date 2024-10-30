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Сегодня, 18:35

Жулин упомянул «приказы сверху», комментируя оценки Степановой/Букина на «Гран-при России»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью «СЭ» не согласился с разрывом между своей парой Александра Степанова/Иван Букин и занявшими второе место Ириной Хаварониной и Девидом Нарижным. Если раньше подопечные Жулина выигрывали у преследователей 10-15 баллов, теперь разрыв сократился до трех.

— После первого этапа «Гран-при» по поводу вашей пары Степанова/ Букин идут споры. Разрыв — уже не 20 баллов, а три, а некоторые судьи ставят Хавронину/Нарижного выше. Не беспокоит?

— Конечно, беспокоит. Беспокоит вообще тенденция, что, мол, Жулин уже не тот и все его пары уже не те. Ну, давайте, обыгрывайте. Если бы я видел тенденцию, что Саша с Ваней стали кататься хуже, меня бы это расстраивало, но я понимаю, что это спорт и сейчас хотят дать дорогу молодым. Не хотелось бы, чтобы это делалось искусственным путем: пусть соревнуются и сами побеждают. А когда это происходит с помощью приказов сверху, рассказывают, кто лучше, кто хуже, мне это не совсем нравится.

— То есть вы не видите, чтобы Саша с Ваней потеряли 15 баллов, это не те баллы, что вы ожидали?

— Я повторюсь — искусственного не люблю. Вижу, что программы очень удачные в этом году, особенно произвольная. Я не слепой и понимаю, что ее еще нужно вкатывать, она сложная, первая и третья части очень быстрые. Надо вкатать. В силу того, что пару недель было пропущено из-за травмы спины, мы могли что-то потерять. Но я всегда говорю, что будем работать и доказывать, что мы остаемся парой номер один.

— Про работать больше — слышал разговоры, что Саша с Ваней как раз снизили нагрузку. И их можно понять, а вы не тот тренер, который погонит из-под палки.

— Не могу сказать, что они стали меньше работать. Вообще очень рад общению и работе с ними, они никогда не скандалят на тренировках и стоят горой друг за друга и за тренерский штаб, ни к чему не могу придраться.

Александр Жулин. «Нас хотят превратить в Северную Корею. Я был там — как по сталинской Москве идешь». Огненное интервью Жулина

Александр Жулин
Александра Степанова/ Иван Букин
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