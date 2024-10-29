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Сегодня, 07:27

Ягудин считает, что уровень фигуристов-одиночников в России значительно вырос

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что уровень фигуристов-одиночников в России значительно вырос за последние годы.

«В последние годы у нас в топе было женское катание, и это нормально. Мне искренне приятно было увидеть на Гран-при в заявке на произвольную программу 24 четверных у финальной разминки мужчин. Конечно, у кого-то что-то не получалось, но и Рухин, и Кондратюк сделали по пять четверных. Плюс Марк еще и комбинацию из двух тройных акселей исполнил. Да, было видно, как такой набор высасывает из них все силы, в каком состоянии они докатывают программу, но самое главное — справляются. Уровень, конечно, серьезно подрос.
Марк был звездой контрольных прокатов, и у многих был вопрос, продержится ли он дальше? Как видите, держится. Что касается остальных — Владислава Дикиджи, Петра Гуменника, Евгения Семененко, которые выстреливали в прошлом году, то таких задач, как Марк, они себе на контрольные не ставили. А у него прошлый сезон прошел не очень хорошо. Каждый должен находить свою мотивацию. Да, понятно, что у нас сейчас нет международных турниров, и по многим это очень бьет, но послушайте — есть чемпионат России, его никто не отменял. И если вы теряете мотивацию, занимая там четвертые-пятые места, то что вы здесь вообще делаете? Вы докажите свою силу на национальном чемпионате, выиграйте его, а потом уже можно и мотивацию обсудить», — приводит ТАСС слова Ягудина.

Первый этап Гран-при России-2024/25 прошел в Магнитогорске с 23 по 27 октября. Победителем соревнований у мужчин стал Марк Кондратюк, который исполнил в произвольной программе пять четверных прыжков и комбинацию из двух тройных акселей.

Источник: ТАСС
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