Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:58

Медведева рассказала, почему участвует в новогодних спектаклях

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объяснила, почему в Новый год постоянно принимает участие в новогодних сказках.

В этом году фигуристка исполнит главную роль в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

— Новогоднее настроение уже есть?

— Да, у меня дома уже полмесяца елка стоит. Я уже жду-не дождусь. Как день рождения отпраздновала, сразу елку поставила.

— С чем ассоциируется Новый год?

— С новогодними спектаклями. Для фигуристов это достаточно сложное физически время, мы стараемся максимально радовать зрителя. Обычно мы называем это новогодними елками — катаем по три спектакля в день, довольно выматывающая вещь. Ничего не сравнится с теми ощущениями, когда ты выходишь со льда. В прошлом году в «Снежной королеве» я катала Герду, детишки на первом ряду: «Ааа, злой тролль, брось Герду, не трогай ее». Они настолько верят в это новогоднее чудо — мы такие новогодние феи-фигуристы, которые дарят праздник.

Ранее Медведева рассказала, планирует ли она в будущем становиться тренером.

Фигурное катание
Евгения Медведева
1
0
Читайте также
Сотрудник сборной Германии обозвал российского менеджера стадиона ЧМ-2022
Месси впервые забил в плей-офф ЧМ в 1000-м матче за карьеру
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Бывший работник лаборатории Уханя рассказал о создании возбудителя COVID-19
В Подмосковье задержали до смерти забившую шестилетнего брата школьницу
Как тушат лесные пожары на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведева ответила, хочет ли она в будущем стать тренером
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости