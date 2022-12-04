Медведева ответила, хочет ли она в будущем стать тренером

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после мастер-класса на катке ВДНХ рассказала, планирует ли стать тренером в будущем.

— Я знаю, что могу быть тренером, у меня есть соответствующее образование, — сказала Медведева. — Пока что такой цели в будущем нет. Это одна из опций моего дальнейшего развития. Но пока что такими редкими, но меткими мастер-классами.

— Кого проще обучать — детей или взрослых?

— Такого слова нет. Все зависит от желания. Я не даю какие-то суперсложные упражнения, для которых нужны особые таланты. Я даю базу — елочки, фонарики, капельку. Стараюсь максимально доступным языком объяснить, не все всегда понимают, что такое толчок ногой. Пытаюсь рассказать на примерах, вроде как получается, люди понимают. Все справляются — и дети, и взрослые. Я рада.

Ранее Медведева рассказала о своих впечатлениях от сегодняшнего мастер-класса.