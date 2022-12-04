Медведева сообщила, что не посещает МГУ в данный момент

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» рассказала, что в настоящее время не посещает Московский государственный университет. О поступлении в это ВУЗ фигуристка сообщила в сентябре 2021 года. Она была зачислена на факультет «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере».

Это уже второе высшее образование для спортсменки. До этого она окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ). Медведева с отличием защитила диплом на тему «Влияние современного инвентаря на технику исполнения элементов в фигурном катании на коньках».

— Как учеба? Как МГУ?

— Учеба и университет — довольно трудная тема. Я закончила первый ВУЗ, как раз в этом году защитила диплом на отлично. Так что с первым образованием у меня все хорошо. С МГУ — довольно трудно объяснить, что произошло, но на данный момент я там не учусь.

Возможно, я продумаю, как это сказать. Дайте мне время. Но пока я там не появяляюсь по ряду определенных моментов. Есть свои причины, почему я туда не хожу. В основном — это руководство.