Медведева рассказала, что после перехода к канадскому тренеру ее называли предательницей

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о критике после ухода из группы Этери Тутберидзе и перехода к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

«Меня называли предательницей, конченой мразью. Этот острый хейт продолжался еще очень долго. Сейчас уже такого нет, потому что я уже на международную арену не выхожу. Я бабка уже, и слава богу», — сказала Медведева на YouTube-канале «БеС Комментариев».

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

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