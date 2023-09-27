В РУСАДА изучают слова Чжоу о допинге у российских фигуристов
Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что отдел расследований организации изучает высказывание американского фигуриста Винсента Чжоу. Спортсмен обвинил россиян в применении запрещенных препаратов.
«Мы изучаем первоисточник, на котором была опубликована информация. В том числе интервью фигуриста, его позиция. После изучения всех материалов мы проведем необходимую работу, и будет принято решение о возможных дальнейших шагах. Сроки мы не ставим, отдел расследований РУСАДА изучает его заявление», — цитирует Логинову ТАСС.
По словам Чжоу, Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Спортивный арбитражный суд (CAS) должны были отстранить Россию от мирового спорта.
Источник: https://tass.ru/sport/18853015
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